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Pachuca rescata el empate ante Toluca

La cantera tuza sacó el pecho y logró igualar el partido

Por El Universal

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
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Pachuca rescata el empate ante Toluca

México.- El Toluca llevó el ambiente de la Bombonera a Pachuca y tiñó las tribunas del Estadio Hidalgo de rojo; sin embargo, en señal de orgullo, la cantera de los Tuzos sacó el pecho y logró empatar el partido que parecía perdido (1-1).

La rivalidad entre dos de los equipos más ganadores del futbol mexicano se hizo presente y se vio reflejada en la ausencia de jugadas de peligro y el exceso de disputas entre los protagonistas. Las estrellas de cada equipo no brillaron. Salomón Rondón y Federico Pereira se encararon los más de 90 minutos de partido. Alexis Vega y Oussama Idrissi no encontraron opciones de gol. Los roces derivaron en una expulsión de Fernando Arce por una entrada imprudente.

Van 12 jornadas y los dirigidos por Antonio "El Turco" Mohamed mantienen el invicto, y aunque "El Turco" ya declaró que si debe elegir, le dará prioridad a la Copa de Campeones de CONCACAF, la afición escarlata tiene motivos de sobra para ilusionarse con un tricampeonato de Liga MX. Gracias a una desatención de la defensa albiazul, Franco Romero (45´) abrió el marcador sobre el final del primer tiempo. Los equipos se fueron al descanso y en los vestidores, Paulinho se enteró de su convocatoria por Roberto Martínez a la Selección de Portugal para enfrentar los partidos amistosos contra México y Estados Unidos. Finalmente, el tricampeón de goleo del futbol mexicano estará presente en la reinauguración del "Coloso de Santa Úrsula".

Toluca fue el protagonista la mayor parte del encuentro, pero se relajó sobre el final y Pachuca no perdonó.

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Esteban Solari movió el tablero y mandó a Elías Montiel al mediocampo, en lugar del veterano Víctor Guzmán. Su apuesta cobró sus frutos a 20 minutos del final, cuando el canterano de 20 años venció a Hugo González con un disparo raso al primer poste. Pachuca, que mantuvo su invicto como local, pudo llevarse la victoria, pero el gol de Luis Quiñones a escasos minutos del silbatazo final fue anulado por fuera de lugar.

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