Pachuca se ve favorecido por la historia reciente

El Guadalajara cada que se mete a Pachuca sufre, la pasa mal porque de los últimos 10 encuentros celebrados en el Estadio Hidalgo, solamente han podido ganar dos, contando desde el torneo Clausura 2012 pero dice Gilberto Sepúlveda, que es momento de darle vuelta a esa racha y que mejor que en una reclasificación.

"Estamos más que motivados porque no habíamos tenido un gran torneo, cerramos de buena manera, es buena inercia y sabemos que este duelo es importante. La confianza que tiene el equipo por lo que hemos demostrado en las últimas jornadas es muy buena, el compromiso que les noto es importante y estoy seguro que el domingo ganaremos, si Dios quiere".

Los rojiblancos para confirmar que sí están a la alza futbolística, para asegurar que no se vengan más cambios en la plantilla, es obligado un triunfo que le daría más adeptos al técnico Víctor Manuel Vucetich para continuar, así que ganarle al tuzo es una obligación pese a lo que diga la historia reciente.

"En la Liguilla pasada a esta hemos crecido en madurez, me siento muy bien, seguro del compañero que tengo al lado, hemos mejorado en el funcionamiento y jamás hemos dejado de creer en la idea que propone el profesor Vucetich. Creo que eso nos ha sacado adelante, creer en la idea, también tenemos individualidades importantes y ellos nos sacan adelante, lo cual es importante mencionarlo".

El Pachuca en casa tiene cuatro triunfos, la misma cantidad de empates y dos derrotas. En cinco ocasiones el marcador ha aparecido con tres tantos para el ganador, tres veces para el tuzo y dos para los rojiblancos. El empate 0-0 en tres ocasiones. El empate 1-1 en una ocasión el triunfo por la mínima diferencia una vez. En ninguno de los 10 enfrentamientos, sin contar eliminación en fase final, han tenido un empate a dos o triunfo de alguno de los equipos.

Jornada...Pachuca-Chivas...Torneo

7...0-0...Clausura 2021

2...0-0...Clausura 2020

8...3-1...Clausura 2019

8...1-3...Apertura 2017

14...0-0...Clausura 2017

15...1-1...Clausura 2016

4...3-0...Apertura 2015

14...1-3....Clausura 2015

10...1-0...Apertura 2013

2...3-1...Clausura 2012