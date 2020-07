Pachuca vence al Atlético de San Luis en pretemporada

El Pachuca tuvo un retorno frío a la competencia, pero efectivo, para ganar su primer duelo del cuadrangular y esperar rival en la final. Un solitario gol de Roberto de la Rosa fue suficiente para opacar al Atlético de San Luis (1-0).

Sobre la cancha del estadio León, los Tuzos plantaron autoridad con algunas novedades, como la del retorno de Ismael Sosa, quien renovó hasta el 2022.

De igual manera, Felipe Pardo -fichaje procedente del Toluca- convenció en su debut con la casaca tuza, al ingresar en el segundo tiempo y contribuir al desequilibrio de los potosinos.

Pero fue Roberto de la Rosa quien se llevó las palmas de un partido que no ofreció constantes emociones, pero sí una buena actuación arbitral encabezada por Diana Pérez, silbante en la Liga MX Femenil.

A los 14 minutos, el delantero de 20 años de edad abrió el marcador al aprovechar un servicio corto de Romario Ibarra. Suficiente para que los dirigidos por Pablo Pezzolano pasen a la ronda final del cuadrangular.

Por su parte, los pupilos de Guillermo Vázquez respondieron con intensidad en el sector defensivo, mas no arriba, en la sociedad ofensiva entre Mauro Quiroga y Nico Ibáñez.

"Me sentí bien en lo físico, venimos de muchos meses de inactividad, nos encontramos con clima pesado -mucho calor-, y en lo colectivo ellos estaban mejor cómodos", dijo Quiroga, quien ya mira al duelo por el tercer lugar.