Pachuca vs Cruz Azul estuvo a punto de suspenderse

El juego entre Pachuca y Cruz Azul estuvo a punto de suspenderse, y si no se hizo fue porque las autoridades de la ciudad quisieron evitar conflictos con la población. Sergio Baños, alcalde de la ciudad de Pachuca, reveló en entrevista con EL UNIVERSAL que la mejor decisión fue dejar que el partido se celebrara, para no enardecer los ánimos, además de que reveló que por haber violado la cuestión del aforo permitido, se les multará con alrededor de 45 mil pesos, pero se está analizando que la sanción por violar los protocolos sanitarios, sea mucho mayor.

"Como autoridad se pudo cancelar el partido en ese instante, pero decidimos que no era lo más indicado por la afición que estaba presente. Nosotros estuvimos ahí, pero decidimos dejar que la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos sanitarios del Estado de Hidalgo, la Copriseh, hiciera su inspección para tomar las decisiones pertinentes", dijo el alcalde. Esto coincidió con lo que mencionó el doctor Alejandro Efraín Benítez, titular de la secretaría de salud de Hidalgo: "Suspendemos el juego por lo que sea, y la situación podría haberse salido de control. Aquí se salió de control porque la gente está harta de usar cubrebocas y el encierro. Como empresa, Grupo Pachuca debió de haber tenido al previsión de tener vigilancia, pagar vigilancia y eso ya no nos compete".

Por ahora ya se definió una multa a decir del alcalde Baños: "Hay dos tipos de sanciones. La primera y principal es de 500 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), alrededor números redondos 45 mil pesos por no cumplir con la norma del 40 por ciento del aforo. La segunda, en el caso de temas de bioseguridad, se está analizando, pues no había en la entrada al estadio los arcos sanitizantes, chequeos de temperatura, ni ponerle gel a las personas, ni toallitas que se les deben de entregar y las filas tan largas para ingresar, no había la sana distancia".

-Esto de 45 mil pesos, ¿no sería un monto ridículo para un club como Pachuca?

"Por eso estamos analizando la otra parte de la sanción. Esto debe de ser un escarmiento ejemplar para que no se vuelve a hacer, por esto trabajaremos de la mano con el gobierno del estado".

-¿Podría ser clausurado el estadio de Hidalgo por esta razón?

"No es cuestión del municipio. Eso deberá de ser decidido por la Liga MX".