Padre de Djokovic habla de "ambiente hostil" en la final de Wimbledon

Srdjan Djokovic, padre del actual número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, asegura que su hijo jugó en un "ambiente hostil" la final de Wimbledon ante la gran inclinación del público londinense hacia su rival, el suizo Roger Federer, pero que con su fuerza metal logró triunfar finalmente.



"Los espectadores iban contra él (...) Wimbledon es un torneo señorial, en que de verdad se presta la atención al comportamiento, el juego limpio, pero ese día faltó eso", dijo Djokovic padre, en declaraciones a la emisora Prva, recogidas hoy por el diario Blic en su versión electrónica.



Señaló que no obstante el hecho de que estaban contra él "supuso para Novak un estímulo adicional".



El tenista serbio, de 32 años, venció el pasado día 14 a Federer en la final de Wimbledon más larga de la historia del torneo, que duró cuatro horas y 57 minutos.



Djokovic padre dijo que su hijo le contó que decidió "no prestar mucha atención al ambiente hostil" y que de haber sido diferente "no hubiese resistido tantas horas en la pista".



"Antes sabía también explotar, pero esta vez fue un "Nole" diferente, y éste triunfó", agregó, usando el apodo de su hijo.



Srdjan Djokovic aseguró además que "en los últimos diez años Novak es de lejos el mejor tenista del mundo".



"Seguro que jugará algún año más, batirá todos los récords que aún no tiene. Hace un año, Federer llevaba ganados 20 Grand Slam y Novak 12, y ahora estamos en 20:16. Hablamos dentro de un año", señaló el padre.



También elogió como "impecable" el comportamiento de su hijo con sus rivales, organizadores y el deporte.



"Su comportamiento es fantástico y en otras circunstancias. No lo digo porque soy su padre, sino porque es así. No habla mal de nadie, a todos trata con respeto", aseguró.