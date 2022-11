Page, técnico de Gales, niega preocupación por Bale

El seleccionador de Gales, Robert Page, ha descartado que haya preocupaciones sobre la condición física de Gareth Bale el miércoles, al incluir al exdelantero del Real Madrid en la plantilla para el Mundial.

Bale será el capitán de su selección en Qatar, en la primera participación de Gales en el certamen desde 1958.

Se trata de la máxima esperanza de Gales, a pesar de verse mermado por las lesiones en la temporada de la MLS con el LAFC.

Bale anotó en la final para que Los Ángeles lograra el título de la MLS la semana pasada. Desde entonces regresó a su país natal a fin de prepararse para el torneo.

"¿Ha jugado los minutos que le hubiera gustado? Probablemente no", dijo Page. "Pero eso no me preocupa. Ha demostrado una y otra vez que cuando se pone la camiseta de Gales, sin importar los minutos que haya jugado con su equipo, siempre produce.

"En los grandes eventos siempre se conecta, brilla y lo disfruta. No hay duda de ello. Tendrá un impacto directo en los partidos y cuando los entrenadores rivales ven su nombre en la alineación, lo saben. Es el poder que jugadores como Gareth tienen, porque siempre cumplen".

Gales es parte del Grupo B con Inglaterra, Estados Unidos e Irán.

___

Plantel:

Porteros: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester), Adam Davies (Sheffield United)

Defensas: Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)

Mediocampistas: Sorba Thomas (Huddersfield), Joe Allen (Swansea), Matt Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon), Aaron Ramsey (Nice), Rubin Colwill (Cardiff)

Delanteros: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham)