Panamá empata sin goles en su visita a Surinam en eliminatorias CONCACAF

Panamá se llevó el jueves un incoloro punto y varios momentos de sustos, al empatar sin goles en su visita a Surinam en el arranque de la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF al Mundial del 2026.

La falta de precisión en ataque de los canaleros, al igual que de sus rivales, les privó la posibilidad de arrancar con una victoria y ratificar su favoritismo en el papel, al abrirse las acciones en el Grupo A, donde militan también Guatemala y El Salvador, que se medían más tarde.

"Era lo que había previsto en el análisis sobre Suriname y (fue) un partido loco con ocasiones para uno y para otros", resumió el técnico de los panameños, el hispano-danés Thomas Christiansen, quien no pudo evitar las preguntas sobre la falta de eficacia del equipo para meter la pelota.

"Pudimos haber ganado pero también hay que reconocer las ocasiones que ellos tuvieron", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y la última jugada fue de infarto para los centroamericanos, que se salvaron gracias al portero Orlando Mosquera, quien sacó milagrosamente un remate de gol surinamés.

Doce selecciones distribuidas en tres llaves buscan en esta fase los tres pasajes directos al Mundial y dos para un repechaje internacional. Canadá, Estados Unidos y México están clasificados por la zona en su calidad de coanfitriones del Mundial.

Era la primera vez que Panamá — 30mo en el ranking de la FIFA y pasado subcampeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF — se enfrentaba a Surinam (136to en el escalafón) en esta ronda decisiva.

El equipo local tuvo temprano una ocasión inmejorable para abrir el marcador pero Richonell Margaret mandó a las nubes frente al arco tras un pase al centro del área de Djevencio van der Kust.

Adalberto Carrasquilla replicó de inmediato por Panamá con un disparo mandado al córner desde fuera del área y luego Michael Murillo, del Olympique de Marsella, sacudió un remate en la base del poste izquierdo, en un segundo tiempo que se jugó con fuerte lluvia y brisa.

En el complemento ambos tuvieron oportunidades en los arcos, pero siguió faltando la precisión, aunque también intervinieron los palos y buenas actuaciones de los arqueros. El surinamés Denzel Jubitana estrelló un remate en el horizontal tras un letal contragolpe, mientras que Ismael Díaz, el goleador de la pasada Copa Oro e integrante de León mexicano, sacó astillas al poste frente al arco a pase de Carrasquilla.

Andrés Andrade, primero, y José Fajardo, quien entró en la segunda mitad, acrecentaron la frustración panameña en el ataque. Un remate a bocajarro de Fajardo fue despejado magistralmente el portero de casa.

Frustados y molestos algunos jugadores panameños dijeron que nos les queda otra que ir por los tres puntos en casa el lunes en el segundo partido contra Guatemala.

"Lo que hay que hacer es liquidar en Panamá", señaló el capitán Aníbal Godoy.