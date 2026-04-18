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Panzas Verdes sueña con la Fiesta Grande

Por El Universal

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
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Panzas Verdes sueña con la Fiesta Grande

México.- Este sábado se abren las puertas del Nou Camp donde el León va por los tres puntos que los metan en zona de Liguilla, reciben a los Bravos de Juárez, dirigidos por el técnico portugués Caixinha que parece se quedan rezagados en su búsqueda por estar en la fiesta grande.

Los fronterizos han dejado escapar valiosos puntos en sus más recientes encuentros, a este partido llegan con una dolorosa derrota en su casa y ante su afición. En la jornada anterior cayeron en el clásico fronterizo ante los Xolos (1-2), además de empatar (1-1) en el duelo pendiente ante los Gallos del Querétaro, motivo por el cual se rezagan a la onceava posición en el arranque de la Jornada 16.

A la Fiera parece que su reacción le alcanzará para estar en la fiesta grande, con tres victorias consecutivas los colocan en la novena posición con 19 unidades, misma cantidad de puntos que América y Atlas, pero por diferencia de goles se quedan fuera de zona de liguilla. 

San Luis, Atlas y Puebla fueron las últimas víctimas de los Panzas Verdes.

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Los dirigidos por el argentino Javier Gandolfi de sumar las tres unidades en disputa y con la suerte de que se combinen otros resultados como una derrota de la Águilas del América que se juega la vida ante los Diablos, además de que Santos en su casa derrote a Atlas podría mandarlos hasta la séptima posición de cara a la recta final del torneo.

El partido entre el León vs el conjuntode los Bravos de Juárez esta pactado para disputarse este sábado a las 21:06 horas y será transmitido por Fox One.

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