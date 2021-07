Paola Espinosa se queja de la actuación de mexicanas en clavados

El encantó de Paola Espinosa comienza a agotarse con el público mexicano. Sus opiniones cada vez se dividen más entre los que la respaldan y la critican por sus posturas fuera de los clavados.

Hoy domingo, al término de la participación de Dolores Hernández y Carolina Mendoza en la prueba de trampolín 3m, la medallista olímpica y su representante, lanzaron indirectas en relación a su ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Hoy era mi turno en Tokyo 2020, no hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable" escribió Espinosa en su cuenta de Twitter.

De inmediato la gente cuestionó sus palabras con mensajes como "Lo mismo le hicieron a Rommel y Jahir, para mandar a tu esposo y su compañero... ahí no te quejaste para nada!!!!", "¿Dueñas? Qué onda ¿de cuándo aquí tiene precio las plazas? Esas se ganan y en la competencia no diste el ancho".

Las dupla tricolor finalizaron con 275.10 unidades, para ubicarse en el cuarto puesto, pero no les alcanzó en comparación de lo que sumaron las parejas que se subieron al podio: China (326.40), Canadá (300.78) y Alemania (284.97).

Dupla mexicana acaricia el podio

Aunque es cierto que no conforman a la dupla de la que más se espera, el inicio de los clavados de México en los Juegos Olímpicos no fue grato.

Dolores Hernández y Carolina Mendoza tuvieron un arranque lento, lo que las privó de subir al podio.

Concluyeron en la cuarta posición en la final de los saltos sincronizados femeniles desde el trampolín, a menos de 10 puntos de las medallas.

Las chicas tricolores finalizaron con 275.10 unidades, para ubicarse en el cuarto puesto, pero no les alcanzó en comparación de lo que sumaron las parejas que se subieron al podio: China (326.40), Canadá (300.78) y Alemania (284.97).

Hernández y Mendoza tuvieron un lento inicio y eso les impidió meterse a la lucha por los metales. Si bien es cierto que en las últimas dos ejecuciones -de las cinco que tuvieron- mejoraron, sólo les alcanzó para salir del último lugar, el cual ocuparon en las tres primeras rondas.

A diferencia de las medallistas, las mexicanas fueron irregulares en la fosa del Centro Acuático de Tokio, que vivió su primera jornada de clavados, sólo con la presencia de los entrenadores y compañeros de cada dupla.