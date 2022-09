Paola Longoria se proclama campeona Mundial sin el apoyo de la Conade

A-AA+

La raquetbolista mexicana, Paola Longoria, volvió a demostrar que es la mejor atleta de este deporte, tras conquistar el Mundial por quinta ocasión en su carrera.

Longoria se proclamó campeona del certamen que se realizó en San Luis Potosí tras vencer a la guatemalteca Gabriela Martínez por 12-10, 11-6 y 11-7, en la modalidad de singles.

Con este resultado Paola Longoria llega a cinco títulos mundiales, en su historial registra las coronas en las ediciones de 2012, 2014, 2016, 2021 y ahora 2022.

Pero la cosecha de títulos no termina ahí, ya que junto a Samantha Salas terminaron como campeonas mundiales en dobles al superar 11-6, 15-17, 11-9, 9-11 y 12-10 a la pareja de las argentinas Valeria Centellas y Natalia Méndez.?El resultado toma mayor relevancia debido a que Paola Longoria así como todos los raquetbolistas mexicanos que participaron en el Mundial de la disciplina no recibieron el apoyo económico de la Federación Mexicana de Raquetbol, ni de la Conade.

Hace unas semanas trascendió la colecta que realizaron algunos deportistas mexicanos para poder participar en este certamen.

Posteriormente la Conade señaló que no podrían recibir apoyos económicos porque la Federación no ha compromado un gasto de 432 mil 206.23 pesos y nueve raquetbolistas tienen una comprobación de recursos que superan los 3 millones de pesos.