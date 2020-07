Paola López pide un pago justo

Cdmx.- Hace unos días, la mexicana Kenti Robles firmó un histórico contrato con el nuevo equipo del Real Madrid Femenil, noticia que significó un fuerte impacto en el "balompié rosa"; sin embargo, la difusión no fue la esperada por un gran sector.

Entre ese bloque que alzó la voz se encuentra Paola López Yrigoyen, jugadora del Pachuca que no teme en manifestar su descontento ante situaciones que engloban al futbol femenil.

Para entender mejor a la jugadora de los Tuzos, ella tiene una frase muy especial que lleva como bandera en su vida diaria: "La revolución no pide permiso, un gol tampoco". Amante del futbol y la historia, López Yrigoyen sabe que el futbol femenil aún no es redituable y por eso envía un mensaje a las nuevas generaciones.

"No me gustaría que la femenil sea un espejismo para las nuevas generaciones, pagan poco y te pagan mal y no hay que quedarnos con eso, no olvidemos que se puede ser mejor y formarte académicamente", señaló la futbolista, de 26 años de edad.

Así como hay jugadoras que buscan consolidarse en el futbol profesional, hay otras que comienzan a explotar su imagen en televisión, revistas o en redes. Situación que no comparte Paola, pero la respeta. "A mí no me incomoda. Yo no lo haría, porque no comparto esos valores, pero hay que entender que el futbol no te da para vivir, pero te sirve para explotar tu imagen y tampoco está mal".

Merengue mexicano

Ya firmó. La mexicana Kenti Robles presumió en redes sociales una foto firmando su nuevo contrato como jugadora del Real Madrid.

Calidad águila. Claudia Carrión, Directora Deportiva del América Femenil, reveló que trabajan en un modelo de jugadoras que sea único del club.

El perfil

- Paola López Yrigoyen

- Fecha de nac.: 09-02-1994.

- Lugar.: Puebla, Puebla.

- Estatura: 1.65 metros.

- Peso: 66 kilogramos.

- Logros: Politóloga. Mundialista en la Copa del Mundo Sub 17 en Trinidad y Tobago; convocada por la selección mayor en 2019.