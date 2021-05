Para el siguiente torneo habrá reducción de extranjeros en Liga MX

A partir de la próximo torneo, habrá menos extranjeros en la Liga MX.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, anunció que el acuerdo firmado hace algunos años donde se habla de la reducción de jugadores No Formados en México, "se ha respetado", así que para el siguiente torneo, en vez de once foráneos registrados, "sólo habrá diez", y nada más ocho podrán estar en la cancha al mismo tiempo.

"Estamos pensando en las futuras generaciones de futbolistas mexicanos, y con el paso del tiempo habrá mayores modificaciones. Se ha hecho de forma gradual para que los clubes no se vean afectados en lo económico".

Asimismo, dio a conocer que la Asamblea aceptó a los nuevos inversionistas del Necaxa, un grupo de Estados Unidos que se quedarán con el 50% del club, dejando en el aire la posibilidad de que el Atlético de San Luis, cambie de dueños.