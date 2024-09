Para Campos, Guillermo Ochoa no es el mejor portero de México

Para muchos, Guillermo Ochoa es el mejor portero en la historia del futbol mexicano; sin embargo, para el legendario Jorge Campos no es así.

El surgido de los Pumas de la UNAM, en entrevista con David Faitelson, se limitó a colocar a Memo Ochoa en una lista de 10 porteros. Para él no es el mejor.

"No es que sea el mejor. Está, yo diría, entre los mejores 10 en la historia del futbol mexicano. Porque cuando juegas 4-5 Mundiales, debes estar entre los mejores de México", declaró el histórico del Tricolor.

Guillermo Ochoa, que busca su sexta Copa del Mundo en 2026, encontró equipo en el futbol de Portugal con el AVS Futebol de la Primeira Liga.

Jorge Campos revolucionó la portería

En la misma charla, Jorge Campos recordó lo que le decía César Luis Menotti (QEPD), extécnico de la Selección Mexicana y campeón del Mundo con Argentina en 1978, sobre sus cualidades con los pies dentro y fuera del área.

"Hoy en día, la posición del portero... ya ni les digo portero, les digo libero, hasta defensa a veces. Ha cambiado mucho. Menotti me decía 'usted está jugando el futbol que se jugará en unos 30 años", concluyó el "Brody".