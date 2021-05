"Para mí, es un día más en la oficina", dice "Canelo" Álvarez

A Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO's) la valentía le duró hasta que tuvo a unos cuantos metros a Saúl Álvarez (55-1-2, 37 KO's). Entonces sí, las palabras retadoras fueron cambiadas por un sincero intento de estrechar la mano del "Canelo", quien -algo sorprendido- le respondió la cortesía y hasta le obsequió una sonrisa.

A dos días de enfrentarse en una batalla unificatoria de los cinturones supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial (ambos en poder del mexicano) y de la Organización Mundial (propiedad del británico), Saunders fue un poco más agresivo en el discurso, al asegurar que su rival de este sábado en el imponente estadio AT&T "es un gran campeón, pero le falta probar algo: la furia de un gitano".

Billy Joe tiene raíces gitanas y asegura que esa fuerza interior le permitirá derrotar al considerado por muchos expertos mejor libra por libra del planeta.

"(El europeo) es un gran peleador, con muchas habilidades, zurdo, pero no soy el mismo de hace seis o siete años, tengo más madurez, y faltan unos días para demostrarlo", contestó Álvarez, quien lució mucho más serio que su adversario, sin caer en el duelo verbal.

"He estado envuelto en muchas peleas muy importantes", agregó el "Canelo". "Para mí, es un día más en la oficina. Voy a ganar, porque el boxeo es parte de mi vida".

Saunders, quien se presenta a la conferencia de prensa oficial con un elegante traje gris y lentes oscuros, respeta al mexicano, pero demostró que lo suyo no sólo es arriba del ring. Abajo también le gusta asestar golpes.

"Estoy en la parte más alta del boxeo, por algo estoy acá", dijo. "Nadie sabe quién va a ganar, eso se va a ver".

Estrategia identificada por Eddy Reynoso, manager de Saúl, quien reconoce la calidad del británico, pero también su facilidad para calentar el duelo con la boca.

"Billy Joe Saunders es un excelente boxeador, bicampeón mundial, se sabe defender", analiza. "Tenemos una pelea difícil, pero va a estarlo más abajo del ring que arriba".

Se esperan alrededor de 70 mil espectadores en el hogar de los Cowboys de Dallas, lo que llena de orgullo al "Canelo".

"Me siento muy agradecido con la gente, con el apoyo y que el boxeo sea el que trae todo a la normalidad... Y listo para ganar el sábado".

A un rival que lo provoca con la voz, pero le muestra respeto con otras acciones.