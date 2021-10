Para Pumas, entrar a la repesca sería insuficiente

Con tres victorias consecutivas, los Pumas despertaron en el Apertura 2021 y están en la lucha, —tienen un juego menos—, por meterse al repechaje.

Sin embargo, eso no cumpliría las expectativas de un equipo grande. Así lo considera Efraín Velarde, defensor auriazul.

"Siempre, estar en equipos grandes significa que la vara está alta, debe pelearse por títulos. Han sido años de altibajos y no nos conformaríamos con estar en la repesca", declaró el histórico futbolista de los Pumas.

"El Chispa" le da un valor agregado a la capacidad que tuvo el equipo de levantarse después de estar en la lona al principio.

"La parte mental es fundamental para no dejarte caer. Fue un torneo complicado, con adversidades, fuimos golpeados en todos los sentidos, y quiero darle ese valor al equipo, que a pesar de todo seguimos trabajando y aquí, en la lucha", aseveró.