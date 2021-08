Para sustituir a Johan debemos traer a alguien del mismo calibre: Pumas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- El inicio de los Pumas en el Apertura 202 luce con tintes catastróficos. Y es que aunado a los malos resultados con un punto de nueve posibles, se sumaron las ausencias por lesión de Nicolás Freire y el refuerzo Washington Corozo.

Pero no es todo, también tendrán que lidiar con la ausencia de Johan Vásquez, quien emigrará al futbol de la Serie A con el Genoa. El zaguero medallista Olímpico, estaba contemplado para disputar la Leagues Cup que inicia mañana para el Club Universidad frente al New York City, pero ya no será así.

"Mañana van a jugar los que mejor estén, No le vamos a dar prioridad al torneo local sin dejar de lado que esto es un termómetro que no podemos dejar pasar. Para sustituir a Johan debemos traer a alguien de ese calibre y los jugadores que uno ha visto son titulares en sus equipos, situación que complica todo, pero en tres o cuatro días se debe tomar una decisión", declaró Andrés Lillini, previo al debut en la competencia contra los equipos de la MLS.

En relación al torneo en suelo estadounidense, el técnico auriazul lo calificó como una obligación más, pero no una presión extra a los malos números que presentan en la Liga MX.

"No es presión, es obligación de hacer un buen papel, por eso estamos en este club, por eso recibimos críticas porque es Pumas y si te gusta estar en un equipo grande hay que asumir responsabilidades. La presión la vivimos día a día", declaró el argentino.

La internacionalización es una tarea pendiente para los Pumas de Andrés Lillini y sabe que estos torneos son oportunidades inmejorables para los de El Pedregal.

"Queremos borrar el inicio del torneo a partir de mañana. Es una oportunidad única que ganamos por llegar a la final hace un año, una oportunidad de participar en algo internacional y tenemos la obligación de jugar con la máxima capacidad de jugadores y cuerpo técnico. Pumas debe demostrar que puede hacer algo positivo a diferencia de lo que iniciamos en la liga local", sentenció.