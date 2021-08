Para Tokio, las autoridades no creían en mi trabajo: Jane Valencia

La luchadora mexicana Jane Valencia declaró que el obstáculo más complicado al que se enfrentó en el proceso olímpico de Tokio 2020 fue la falta de confianza.

"Las autoridades no creían en mi trabajo", dijo Valencia quien espera que este aspecto sea diferente en su camino a París 2024, ya que ella está enfocada en lo que tiene que hacer.

Valencia Escoto se convirtió en la primera mexicana que participa en unos Juegos Olímpicos en la disciplina de lucha estilo libre hecho que considera fue un factor importante, ya que "no se tenían muchas expectativas y no creamos una audiencia llamativa, pero es lo que nos toca por ser pioneros de este deporte", dijo.

La originaria de Zapopan, Jalisco comentó que el camino a la justa veraniega no fue sencillo, "fue mucho trabajo, mucho compromiso, fue un reto muy grande que yo tomé y me comprometí conmigo misma".

Pese a ser eliminada en Tokio 2020 en octavos de final, la luchadora de 30 años de edad comentó que fue una experiencia muy grande con la que se dio cuenta que tiene el nivel para ser atleta olímpico y competir para llegar a semifinal y final, sumado a que se sintió honrada por poder representar a México.

Jane Valencia no descarta en un futuro incursionar en empresas de artes marciales mixtas, aunque por el momento se quiere preparar de cara al mundial que se realizará dentro de dos meses, así que las próximas seis semanas serán de entrenamiento.

"Estoy en mi mejor etapa física y mental, me veo firme en la semifinal mundial, después voy a pensar en el plan rumbo a París y de momento no he recibido ninguna oferta formal (UFC), pero hasta que meje de gustar la lucha lo dejaré", sentenció la atleta.