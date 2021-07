"Para trascender debe tener humildad; en Chivas no logró nada", dice Edwin Hernández sobre JJ Macías

José Juan Macías es el hombre del momento en el futbol mexicano por su fichaje con el Getafe de España. El exjugador de las Chivas dejó al Rebaño para vivir su tan ansiado sueño europeo.

Sin embargo, hay cosas que debe cambiar si desea trascender en el Viejo Continente. Así lo afirmó su excompañero en el Guadalajara, Edwin Hernández, quien contó momentos que tuvo con el goleador.

En entrevista para "Gol y Puerta", el "Aris" arremetió contra la disciplina de Macías y su falta de humildad para poder trascender en el conjunto rojiblanco.

"Yo lo conozco desde que subió con Chivas. El chavo por su nivel económico, creía que merecía estar ahí por todo, pero en el futbol para ascender te lo tienes que ganar y a veces hasta comiéndote las patadas. Así la forma de adaptarse a un grupo es difícil", declaró el defensor.

Hernández enfatizó su falta de logros en el Rebaño, equipo al que regresó después de destacar con el León.

"Le gusta hablar y cosas que él no ha podido. No pudo trascender en Chivas. Cuando estás desubicado, ahí tenemos a la 'Chofis', son jugadores que se sienten intocables y es ahí que su carrera luego se viene abajo", aseveró.

Sobre un regaño que le propinó Luis Montes en La Fiera, el "Aris" mencionó que así es cuando los hombres de experiencia hablan y sólo debes callar y escuchar.

"Así es, ¿Y tú escuincle qué has hecho? Es así, llegas a Chivas y creen que no se les pude decir nada. Para trascender debe haber humildad", concluyó.