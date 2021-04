Parecía cascarita; estoy avergonzado: Hernán Cristante

Ahora sí, en su quinto partido sin ganar, Hernán Cristante se fue enojado.

El entrenador del Toluca no escondió su frustración, tras perder (1-2) ante el Monterrey, que extendió la mala racha de los escarlata.

"No fue un buen partido, ni cerquita. Hoy sí estoy enojado y avergonzado, ya hablé con los jugadores. No podemos perder el hilo de juego y lo que se prepara... me da vergüenza. No vi a un equipo entregado y eso me duele", comentó el argentino.

"Lo que me preocupa es la lectura del juego, que por un momento pareció cascarita y eso fue vergonzoso para mí".

Para Hernán, su enojo va más allá del resultado de esta tarde, ante el tercer lugar de la clasificación, ya que tiene que ver, en específico, por la actitud mostrada sobre la cancha del Nemesio Diez.

"Podemos perder contra quien sea, pero el ímpetu de querer ser y pertenecer, no puede perderse".

Los Diablos enfrentan la próxima semana al Santos en Torreón.