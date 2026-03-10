Participarán estudiantes de la Uni en Nacionales

Tras dimes y diretes se efectuó una reunión realizada entre representantes estudiantiles y autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se acordó la participación de las y los deportistas universitarios en 32 disciplinas dentro de los Juegos Nacionales ANUIES 2026.

El encuentro permitió establecer un acuerdo para que la comunidad deportiva universitaria tenga presencia en diversas competencias, entre las que destacan tiro con arco, tenis de sala y tenis de mesa, sóftbol, handball, taekwondo, karate do, luchas asociadas, esgrima, kickboxing, natación, escalada, voleibol de sala y de playa, fútbol rápido y asociación, atletismo, bádminton, gimnasia aeróbica, frontón, pádel, porras y animación, boxeo, fútbol flag, ajedrez, básquetbol en modalidad tradicional y 3x3, béisbol, judo, halterofilia, rugby y eSport.

En la reunión participaron el secretario general de la universidad, Federico Garza Herrera; la titular de la División de Servicios Estudiantiles, Ana Luisa González Sánchez; y el jefe del Departamento de Deportes, Aníbal Ibarra Loredo. También estuvo presente la presidenta de la Federación Universitaria Potosina, Daniela Jonguitud Torres, junto con capitanes de distintas disciplinas deportivas, con quienes se mantiene un diálogo abierto.

Durante la reunión, las autoridades universitarias reiteraron el compromiso de la institución por fortalecer la práctica deportiva entre la comunidad estudiantil, así como de continuar trabajando en la mejora de instalaciones y materiales destinados al deporte, de acuerdo con las posibilidades administrativas.

