logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Fotogalería

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Participarán estudiantes de la Uni en Nacionales

Por Romario Ventura

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Participarán estudiantes de la Uni en Nacionales

Tras dimes y diretes se efectuó una reunión realizada entre representantes estudiantiles y autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se acordó la participación de las y los deportistas universitarios en 32 disciplinas dentro de los Juegos Nacionales ANUIES 2026.

El encuentro permitió establecer un acuerdo para que la comunidad deportiva universitaria tenga presencia en diversas competencias, entre las que destacan tiro con arco, tenis de sala y tenis de mesa, sóftbol, handball, taekwondo, karate do, luchas asociadas, esgrima, kickboxing, natación, escalada, voleibol de sala y de playa, fútbol rápido y asociación, atletismo, bádminton, gimnasia aeróbica, frontón, pádel, porras y animación, boxeo, fútbol flag, ajedrez, básquetbol en modalidad tradicional y 3x3, béisbol, judo, halterofilia, rugby y eSport.

En la reunión participaron el secretario general de la universidad, Federico Garza Herrera; la titular de la División de Servicios Estudiantiles, Ana Luisa González Sánchez; y el jefe del Departamento de Deportes, Aníbal Ibarra Loredo. También estuvo presente la presidenta de la Federación Universitaria Potosina, Daniela Jonguitud Torres, junto con capitanes de distintas disciplinas deportivas, con quienes se mantiene un diálogo abierto.

Durante la reunión, las autoridades universitarias reiteraron el compromiso de la institución por fortalecer la práctica deportiva entre la comunidad estudiantil, así como de continuar trabajando en la mejora de instalaciones y materiales destinados al deporte, de acuerdo con las posibilidades administrativas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SRE entrega visas a jugadores de selección Iraq para partido en Monterrey
SRE entrega visas a jugadores de selección Iraq para partido en Monterrey

SRE entrega visas a jugadores de selección Iraq para partido en Monterrey

SLP

El Universal

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha documentado a jugadores de Iraq en Arabia Saudita y Qatar para el partido de repechaje en México.

James Harden supera 29 mil puntos en triunfo de Cavaliers
James Harden supera 29 mil puntos en triunfo de Cavaliers

James Harden supera 29 mil puntos en triunfo de Cavaliers

SLP

AP

Los Cavaliers mantienen fuerte récord en casa y se acercan al tercer lugar del Este.

Nets vencen a Grizzlies con bajas por lesiones
Nets vencen a Grizzlies con bajas por lesiones

Nets vencen a Grizzlies con bajas por lesiones

SLP

AP

Day´Ron Sharpe y Ochai Agbaji destacaron en la victoria de Nets sobre unos Grizzlies afectados por múltiples lesiones.

Travis Kelce y Chiefs cerca de acuerdo para renovar contrato
Travis Kelce y Chiefs cerca de acuerdo para renovar contrato

Travis Kelce y Chiefs cerca de acuerdo para renovar contrato

SLP

AP

Patrick Mahomes se recupera tras lesión y busca estar listo para la próxima temporada.