Entérate: Partidos de Liga MX este sábado

La cartelera de la Liga MX ofrece este sábado 1 de febrero un total de 5 partidos de la Jornada 5 del Clausura 2025, donde aparecen América, Chivas y Toluca.

Las Águilas reciben a Juárez, los puntos en disputa podrían colocar al equipo de André Jardine como líder del torneo en caso de vencer a los Bravos, mientras que si los fronterizos se llevan el triunfo podrían estar en los primeros puestos.

A la par de la actividad en el estadio Ciudad de los Deportes, las Chivas se miden a Querétaro. Guadalajara evidentemente sale con la obligación de una victoria en su propia casa, debido a liga tres encuentros sin poder sumar de a tres unidades. Mientras que los Gallos han mostrado ser un club que incomoda.

Más tarde Pachuca recibe al Atlas, los Tuzos quieren mantenerse en los primeros lugares de la tabla general, mientras que los Zorros buscan su primer triunfo del certamen.

Además, Monterrey se mide a Necaxa, sorpresivamente los Rayos van por encima de los regiomontanos en la tabla general, porque los Rayados no encuentran la victoria en el Clausura 2025.

Finalmente, la actividad del sábado finaliza en el estadio Nemesio Diez cuando Toluca enfrente a Tigres, duelo que en el papel luce para ser un partido atractivo con goles y varias jugadas de peligro en ambas áreas.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos?

Sábado 1 de febrero

- América vs Juárez

17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

- Chivas vs Querétaro

17:05 horas

Transmisión: Amazon Prime

- Pachuca vs Atlas

19:00 horas

Transmisión: Tubi

- Monterrey vs Necaxa

19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

- Toluca vs Tigres

21:15 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium