¿Horarios y canales de los juegos de Liga MX este sábado?

Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con los partidos del sábado de la jornada 3 del torneo Clausura 2025, donde tres de los cuatro grandes como Cruz Azul, Chivas y América entran en acción.

Además, como gran noticia para los amantes y aficionados del futbol mexicano, tres de estos partidos serán transmitidos por televisión abierta.

Este sábado además significará el primer partido como local de James Rodríguez en León, en la visita de los Bravos de Juárez al estadio Nou Camp. A la misma hora, un caótico Cruz Azul, ya sin Martín Anselmi, recibirá en el estadio Olímpico al Puebla.

A las 19:05 horas habrá dos partidos. El primero será entre Chivas y Tigres en el regreso de Veljko Paunovic al estadio Akron, mientras el América, ya con sus figuras, visitará el TSM para enfrentar a Santos Laguna.

La actividad sabatina la terminan Monterrey y Pachuca en el estadio BBVA, con los primeros buscando su primera victoria del campeonato.

A continuación, les pasamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver los partidos.

¿Cuándo y dónde?

- León vs Juárez

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Tubi

Cruz Azul vs Puebla

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Las Estrellas, TUDN, ViX

- Chivas vs Tigres

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

Santos Laguna vs América

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Las Estrellas, TUDN, ViX

- Rayados vs Pachuca

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Las Estrellas, TUDN, ViX