Pasar de las 19 medallas de oro en Lima es lo ideal: Ana Guevara

Ana Gabriela Guevara sigue con su meta mínima: "Pasar de 19 (medallas de oro) sería lo ideal y pensar en superar lo de Mar del Plata (1995) sería extraordinario. Pero vamos con un margen bueno, muy positivo", dijo la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

De igual forma, sigue sin poder asegurar si habrá premio para los atletas que ganen medalla: "Estamos con la propuesta, pero no la han autorizado. No hay nada oficial para estímulos del oro. No hay nada oficial... No hay tiempos, ni cantidades, ni nada estipulado, nada. Hay ponerlo ponerlo en la mesa".

Hasta el momento, asegura que la participación del equipo mexicano "ha sido destacada para ser el tercer día, con doce metales dorados, con medallas de plata y bronce que nos deja en el segundo lugar del medallero. Lo bonito del deporte es que nada está escrito, hasta que sucede y nos tiene sorpresas gratas como muchos que han obtenido metales, no sólo los de oro, otros que se han quedado en la línea, otros pronosticados y que no se lograron".

Dice que se puede esperar más: "Somos potencia en algunos otros deportes. Lo que pasa ahora nos da el aliciente de rebasar el pronóstico reservado que son 19. Esta cosecha nos habla de que puede ser que podamos romper las 100 medallas históricas de la participación Panamericana".

Por ahora Ana Guevara no quiere presionar a nadie: "Me mantengo al margen, que ellos sigan compitiendo, que hagan lo que les corresponde, después de la 19 todo es ganancia".

¿Se podría mejorar lo hecho en Mar del Plata? La mejor participación Panamericana fuera de México...

"Sería extraordinario. Hoy somos la selección más nutrida y vamos con un margen muy positivo".

Sobre la organización del evento, reconoció que hay fallas: "Nadie está preparado para todo. Hay quejas de la comida, el frío, las distancias; nosotros trajimos cobijas con algunos implementos deportivos. Pero en general hay entusiasmo de parte de los chicos".