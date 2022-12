Pasos a seguir para obtener tu FAN ID y poder entrar a los estadios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Estamos en plenas celebraciones de Fin de Año, pero el inicio de 2023 traerá consigo el comienzo del torneo Clausura de la Liga MX, que tendrá como principal innovación la implementación del FAN ID, que será la única manera de ingresar a los estadios del futbol mexicano; claro, además del boleto respectivo para cada partido. El torneo arranca el viernes 6 de enero.

Aquí te decimos lo que debes hacer para obtener el FAN ID.

Los dos primeros puntos que debes saber es que sólo lo tramitarás una vez, ya que el QR que te dé servirá para entrar a cualquier estadio en cualquier partido, así es que no deberás repetirlo cada que quieras ir a un juego. Lo único que deberás hacer es conservar tu Código QR.

El otro punto importante es que deberás realizar el proceso forzosamente en un teléfono móvil, no en una computadora de escritorio, para poder descargar y guardar el Código QR.

Después de esto, el primer paso es ingresar al sitio https://fanliga.mx/ en el que los aficionados deberán darse de alta.

Ya en el sitio, los pasos a seguir son:

Registrar un número telefónico, correo y datos personales.

Escaneo de identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir).

Toma de fotografía.

Descarga de QR (Fan ID).

Por lo pronto, el proceso del FAN ID sólo está disponible para mayores de edad y se aclara que no es un boleto para los estadios, ya que estos deberán adquirirse como suele hacerse en cada uno de los 17 inmuebles de la Liga MX.