Pato O'Ward busca victoria en IndyCar desde pole position

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Grand Prix de Portland se presenta como la posible fecha en la que Alex Palou pueda sellar su cuarto título de IndyCar, ya que está a 121 puntos de distancia del mexicano Patricio O'Ward, quien quiere impedir la coronación del español y alargar la batalla por el campeonato.

El piloto regiomontano llega a esta cita con opciones matemáticas para postergar el tetracampeonato del español, por lo que buscará sumar más puntos que su rival para seguir brindando emociones en la recta final de la temporada.

Pato busca su segunda victoria en la campaña, algo que luce probable porque arranca la carrera desde la pole position, y así intentar frenar la anticipada coronación del piloto de Chip Ganassi Racing.

Alex Palou cuenta con un gran panorama para proclamarse campeón de la IndyCar, ya que no requiere de la victoria para alzar su cuarto título de la categoría. El español necesita salir de Portland con una ventaja de 108 puntos, lo que podría lograr si finaliza en los primeros siete puestos y Pato O'Ward no gane.

Un milagro, eso necesita Pato O'Ward para mantenerse con la esperanza de ser el campeón de IndyCar. El de Arrow McLaren debe de sumar los 54 puntos de la carrera, y evitar que Palou lidere una vuelta de la carrera.

Para ser más claro, el mexicano debe de superar a Alex Palou por 14 puntos o más para seguir soñando con el campeonato; otra opción es reducir a 107 puntos o menos la diferencia tras la carrera.

Se espera que el Portland International Raceway regale grandes emociones para este día.