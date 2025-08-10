logo pulso
Accidente de pipa en bulevar Río Españita

El conductor de una pipa pierde control en bulevar Río Españita

Por El Universal

Agosto 10, 2025 11:29 a.m.
A
Accidente de pipa en bulevar Río Españita

Antes de las 23:00 horas del sábado, el conductor de una pipa que circulaba sobre el bulevar Río Españita con dirección a la avenida Juárez perdió el control al salir de una curva, a la altura de la calle Rafael Nieto, en la colonia Torres del Santuario.

SLP

El Universal

El conductor de una pipa pierde control en bulevar Río Españita

SLP

Redacción

Un hombre de 45 años fue brutalmente golpeado hasta la muerte en la comunidad de Riconada.

SLP

Redacción

SLP

Redacción

La víctima denunció la venta irregular de un predio que ya contaba con un gravamen legal