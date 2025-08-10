Accidente de pipa en bulevar Río Españita
El conductor de una pipa pierde control en bulevar Río Españita
Antes de las 23:00 horas del sábado, el conductor de una pipa que circulaba sobre el bulevar Río Españita con dirección a la avenida Juárez perdió el control al salir de una curva, a la altura de la calle Rafael Nieto, en la colonia Torres del Santuario.
