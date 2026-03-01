Pato O'Ward finaliza quinto en IndyCar San Petersburgo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- La

ya vivió su

de la, en la que, para sorpresa de nadie,se convirtió en elen, Florida. Por su parte, elconquistó elEl español cuatro veces campeón de la categoría, comenzó su camino a uncon un gran triunfo para el equipo, además sumó la victoria número 20 dentro de este serial.de Penske y, compañero deen Arrow McLaren, completaron elLa carrera arrancó de forma accidentada en la primera vuelta conentre(Juncos), Santino(AJ Foyt) y Mick(Rahal), quien debutaba en esta categoría tras sus años en la Fórmula 1. Este incidente provocó una, que permaneció por seis vueltas.y Shcumacher abandonaron la pista por este choque, mientras que Robb consiguió regresar al circuito y continuar con su actividad.arrancó la carrera desde el, pero cayó aldurante los primeros giros. Para la vuelta 35, else fue a los, donde vivió un pequeño susto al salir de la estación, pues una desatención de unocasionó alpasar por encima de la, aunque no ocasionó ningún daño.fue escalando posiciones poco a poco, para cuando llegó alcomenzó a establecer una gransobre sus perseguidores de casi 13 segundos.Para el, laviaja alpara llevar a cabo sudel calendario.