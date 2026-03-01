¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!
CANTAN, BAILAN Y SE DIVIERTEN POR UNA NOBLE CAUSA
A
Galeria
Las parejas y grupos de amigos compartieron una noche de gran alegría, buena música, baile, canto y un estupendo ambiente.
Ellos, poseedores de un espíritu de amor al prójimo, se sumaron al evento a beneficio del Club de Niños y Niñas de San Luis.
El encuentro entre los famosos resultó pleno de alegría, entusiasmo e interesantes anécdotas.
Eso sí, demostraron que para cantar, bailar y pasarla bien, nadie cómo ellos.
¡Gran derroche de energía!
