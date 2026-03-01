logo pulso
¡HERMOSA NOVIA!

¡HERMOSA NOVIA!

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

CANTAN, BAILAN Y SE DIVIERTEN POR UNA NOBLE CAUSA

Por Maru Bustos

Marzo 01, 2026
Las parejas y grupos de amigos compartieron una noche de gran alegría, buena música, baile, canto y un estupendo ambiente.

Ellos, poseedores de un espíritu de amor al prójimo, se sumaron al evento a beneficio del Club de Niños y Niñas de San Luis.

El encuentro entre los famosos resultó pleno de alegría, entusiasmo e interesantes anécdotas.

Eso sí, demostraron que para cantar, bailar y pasarla bien, nadie cómo ellos.

¡Gran derroche de energía!

¡HERMOSA NOVIA!

SLP

Maru Bustos

FELIZ POR EL DÍA MÁS ESPECIAL DE SU VIDA

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

SLP

EFE

COLECCIÓN OTOÑO INVIERNO DE PEÑARANDA

HOY, GRAN INAUGURACIÓN DE TIHANY SPECTACULAR EN SAN LUIS POTOSÍ

SLP

Redacción

PRESENTA SU ESPECTÁCULO "ABRAKDABRA"

AGRADABLE LUNADA

SLP

Maru Bustos

FORTALECEN LAZOS DE AMISTAD Y COMPAÑERISMO