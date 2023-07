Pato O'Ward queda fuera del podio de la segunda carrera de Iowa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- El piloto mexicano, Patricio O´Ward, vivió un domingo tenso: no logró subirse al podio de la segunda carrera de Iowa. Y es que, como parte de la IndyCar Series, terminó en el décimo lugar de la competición.

Pese a que dominó el tercer lugar durante la primera carrera de Iowa, no consiguió repetir su hazaña. Incluso, estuvo a punto de perder el control de su monoplaza y estrellarse contra uno de los muros del circuito.

"No les tengo explicación por lo que paso hoy. El simple hecho de no haber terminado en el muro se siente como victoria", escribió en sus redes sociales.

Patricio O´Ward se encuentra en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Esto, con un total de 329 puntos.

La mirada de Patricio O´Ward está puesta en la carrera Nashville, a celebrarse el próximo domingo, 6 de agosto.