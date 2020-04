Patriotas de Nueva Inglaterra presentan sus nuevos uniformes

Un viejo aspecto casero tendrán los Patriots de Nueva Inglaterra en el uniforme que utilizarán los días de partido en su Gillette Stadium. El equipo, que ya no contará por primera vez en 20 años con Tom Brady, reveló el diseño y colores para la campaña 2020.

Los Patriotas introdujeron uniformes azules sobre azul como su camiseta alternativa Color Rush hace varios años y ahora los han adoptado como su uniforme de casa. Hay ajustes en los números y nombres, pero el aspecto general es el mismo que se les ha visto en los últimos años.

Además de ese cambio, los Patriots también dieron a conocer un nuevo uniforme de visitante. Llevarán los mismos pantalones azules con un jersey blanco que tiene rayas rojas y azules en el hombro que lo conectan con los rojos y blancos de la camiseta de casa.

"A medida que comenzamos a pensar en la temporada 2020 y en una nueva década, comenzamos a imaginar lo que queríamos que reflejaran nuestros uniformes", dijo Jen Ferron, CMO de Kraft Sports and Entertainment, en un comunicado.

"El éxito del uniforme 'Color Rush' que hemos usado durante los últimos dos años nos hizo pensar que no necesitábamos hacer cambios sustantivos reales, más bien podríamos hacer cambios modestos a nuestro uniforme casero y luego usar una versión complementaria con esa misma estética para nuestro uniforme de lejos".

El anuncio de los Patriots también sugirió que el equipo podría traer de vuelta camisetas rojas en el futuro si la liga permite que se use un segundo casco durante la temporada. Si ese es el caso, traerían de vuelta el look "Pat Patriot" para un casco alternativo.