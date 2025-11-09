Patriots de Nueva Inglaterra triunfan sobre Buccaneers de Tampa Bay
Mike Vrabel, en su primer año como entrenador de los Patriots, lidera una impresionante recuperación al vencer a los Buccaneers en un partido histórico de la NFL.
TAMPA BAY, Florida, EE.UU. (AP) — TreVeyon Henderson registró carreras de touchdown de 69 y 55 yardas, Drake Maye lanzó dos pases de anotación y los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron el domingo 28-23 a los Buccaneers de Tampa Bay para su séptima victoria consecutiva.
Después de que Maye lanzara una intercepción en la zona de anotación, los Patriots (8-2) hicieron una gran parada en cuarta y tres en su propia yarda 27. Henderson luego selló la victoria con su acarreo de anotación de 69 yardas.
El novato terminó con un récord personal de 147 yardas por tierra en 14 acarreos.
Los Buccaneers (6-3) fueron el primer equipo en la historia de la NFL en tener cada una de sus primeras cuatro victorias de la temporada con una anotación ganadora en el último minuto del tiempo reglamentario. Tuvieron la oportunidad de hacerlo de nuevo cuando Tykee Smith interceptó el pase de Maye desde la yarda dos en la zona de anotación con 5:17 restantes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Pero en cuarta oportunidad, Baker Mayfield fue rodeado por la defensa y lanzó un pase a Rachaad White que quedó corto del primer down justo fuera de la zona roja.
Mike Vrabel, en su primer año como entrenador de los Patriots, ha liderado una impresionante recuperación, guiando a un equipo que acabó 4-13 la temporada pasada al primer lugar en el Este de la Conferencia Americana.
no te pierdas estas noticias
Patriots de Nueva Inglaterra triunfan sobre Buccaneers de Tampa Bay
AP
Mike Vrabel, en su primer año como entrenador de los Patriots, lidera una impresionante recuperación al vencer a los Buccaneers en un partido histórico de la NFL.
Guardiola celebra su victoria 716 ante Liverpool en la Premier League
AP
Liverpool sufre una nueva derrota ante un Manchester City imparable
Jonathan Taylor da victoria a Colts en partido histórico de la NFL en Berlín
AP
Colts ganan a Falcons en partido memorable de la NFL en Berlín con Jonathan Taylor como figura clave