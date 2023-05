Paunovic asegura que Chivas cumplió al no recibir gol en el partido de ida

Veljko Paunovic, entrenador del Chivas del Guadalajara, aplaudió este jueves que su equipo cumplió con la meta de no recibir gol en el empate sin anotaciones que consiguieron ante los Tigres UANL en el partido de ida de la final del Clausura 2023 del futbol mexicano.



"Primer objetivo cumplido, no recibir gol. No digo que el resultado sea fantástico, pero nos da para construir para el partido de vuelta el próximo domingo, porque en las finales es clave mantenerse fuerte mentalmente", dijo el técnico al final del duelo realizado en la zona metropolitana de Monterrey, ciudad ubicada al norte de México.

En el partido que se jugó en el estadio Universitario, Tigres dominó la posesión de la pelota en el primer tiempo, pero sin la claridad necesaria para abrir el marcador; el equipo visitante tuvo la opción más clara para anotar, pero Isaac Brizuela no tuvo puntería, algo que lamentó el serbio.

"Creo que pudimos anotar en una que se le presentó a Brizuela en el primer tiempo, lamentablemente no lo logramos. Fue un juego cerrado, los dos equipos sabemos lo que nos jugamos. No nos vamos satisfechos, pero lo importante fue no recibir el gol", reiteró.

Paunovic, quien llegó a Chivas al inicio del torneo de la mano del español Fernando Hierro, director deportivo del equipo, destacó el orden que mostraron sus dirigidos.

"Me gustó el orden y la perseverancia de cumplir con el planteamiento a pesar de que tuvimos varias tarjetas amarillas en la defensa, pero los cambios funcionaron muy bien. Me quedo con la unión y determinación del grupo", subrayó.

El exestratega del Chicago Fire estadounidense confió en que el Guadalajara se llevará el título en el partido de vuelta del próximo domingo en su estadio.

"El domingo empezamos de nuevo. Ambos equipos queremos ganar. Va a ser un gran partido, una excelente final y nosotros debemos estar listos para agradar a nuestra gente ganando en nuestro campo y con lo que hemos mostrado lo vamos a lograr", concluyó.