Pedí un 9 para Cruz Azul y me dijeron Luis Suárez, comenta "Potro" Gutiérrez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días ha surgido el rumor sobre una posible llegada de Luis Suárez a Cruz Azul. La directiva de La Máquina confirmó acercamientos con el histórico delantero uruguayo, y el técnico cementero, Raúl "Potro" Gutiérrez habló sobre la posibilidad de que llegue el histórico atacante a La Noria.

"Ojalá venga. Nosotros estamos en esa expectativa. Si es Luis Suárez será bienvenido. Ya veremos qué haremos con él aquí, la idea es que meta goles. Si viene qué bueno, si no se da seguiremos en esa búsqueda", declaró al término del partido ante los Pumas en Ciudad Universitaria.

El "Potro" confirmó que se acercó a la directiva para preguntar si los rumores sobre el "Pistolero" eran una realidad. "Yo pido un 9 y me dicen Luis Suárez, yo digo, ¿por qué no? No es que no me consulten (la directiva), es lo que puede pasar. Es una posibilidad, yo me enteré por ahí, luego pregunté, y me dijeron que se está viendo eso", agregó el timonel celeste.