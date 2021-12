Pedro Caixinha es nuevo entrenador de Santos

MÉXICO.- Una vez más, Pedro Caixinha tendrá las riendas de un equipo de la Liga MX y a partir del Clausura 2022 vivirá su segunda etapa como director técnico del Santos Laguna, club con el que consiguió los títulos de la Copa MX en 2015, Liga MX y Campeón de Campeones.

Seis años después, el director técnico portugués llega a la Comarca renovado y con muchos aprendizajes en su carrera, para que en este nuevo reto ya no vuelva a cometer los mismos errores a la hora de los partidos.

"Seré mucho más torero que forcado. No cometeré los mismos errores. Estoy más tranquilo, me gusta estar más enfocado en lo mío, en lo que puedo manejar, cambiar y no en otras cosas que no voy a cambiar de ninguna manera", confirmó Caixinha en su presentación.

En su llegada a la escuadra guerrera, Caixinha confirmó que llega a un equipo con una buena formación de su antecesor Guillermo Almada. "Es una institución que está hecha para ganar con base en procesos. Encontramos una institución diferente. Hay muchas cosas en las que hay que empezar a construir, hay otras a las que solo darles un empujón".

En 2018 fue la última vez que Santos conquistó un título .