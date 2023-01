Pegula no duda ante Krejcikova y accede a cuartos

La estadounidense Jessica Pegula (3), principal cabeza de serie que continúa en el torneo tras la eliminación de la polaca Iga Swiatek (1), no dudó para superar a la checa Barbora Krejcikova (20) por 7-5 y 6-2 en los octavos de final del Abierto de Australia.

Es el tercer año consecutivo que la estadounidense, hija del magnate Terrence Pegula, accede a los cuartos de final en Melbourne.

Pegula se dio a conocer precisamente en este escenario en la edición de 2021 cuando superó los octavos de final sin ser cabeza de serie y repitió la temporada pasada en la que también consiguió la misma ronda en París y Flushing Meadows.

“La pista iba más rápida que las otras y eso creo que me ayudó bastante. Intenté no darle el tiempo necesario para que encontrara un ángulo y me sacara de la pista. En este aspecto ella es buena”, explicó.

El partido se desequilibró en el momento en el que la tenista de Buffalo (Estados Unidos) convirtiera su quinta oportunidad de ‘break’ para establecer un 6-5 en una primera manga que resultaría decisiva.

La tercera cabeza de serie tan sólo pudo apuntarse dos de las 13 oportunidades de rotura de que dispuso en una primera manga que contrastó con una segunda en la que consiguió un positivo tres de cinco.

Su próxima rival será la vencedora del encuentro entre bielorrusa Viktoria Azarenka (24) y la china Zhu Lin.