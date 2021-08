Peláez dolido por mal arranque; dice que el plantel tiene calidad

En un video institucional, el director deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez, salió a hablar del mal momento que vive la institución en resultados, en funcionamiento, en irregularidad, y precisó que —al calor de los resultados— no tomarán algún tipo de decisiones.

"Quise grabar este video para darles la cara, después de la derrota de anoche [miércoles]. Soy el principal responsable de este proyecto y es justo y necesario aparecer, para decirles que nosotros —al igual que todos ustedes— estamos muy dolidos por el arranque de este torneo", aseguró el exdelantero.

"Hay un proyecto claro y definido de diversas áreas que estamos tratando de consolidar. Hoy, hay muchas cosas por corregir en el primer equipo, me genera muchísima impotencia ver cómo no podemos ganar en casa, ver que no podemos ser constantes en nuestro rendimiento. Damos un partido bueno, dos malos... Esto es realmente increíble".

Sin embargo, agregó que "estoy convencido de que este plantel tiene mucha calidad, o la calidad suficiente para ser competitivo en el torneo... Ojo, estoy diciendo un buen plantel, no equipo, que es muy distinto. El cuerpo técnico está haciendo su parte, pero es claro que no nos está alcanzado. Y estoy haciendo la mía, que es analizar, evaluar y ya llegará el momento de ajustar.

"Estamos siempre atentos a lo que ustedes quieren del equipo, es mentira que no los escuchamos, sabemos de sus inquietudes y demandas, pero estamos tratando de ser conscientes, de tomar decisiones bien pensadas y no al calor de los resultados inmediatos", añadió el encargado de la parte deportiva. "Este proyecto busca construir bases sólidas para un futuro inmediato".