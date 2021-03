Peláez menosprecia a los jugadores de Chivas: Henry Martín

Hace algunos días, Ricardo Peláez, directivo del Guadalajara y que fue también presidente deportivo del América, dijo en una entrevista que le gustaría tener en las Chivas a Henry Martín y Sebastián Córdova, elementos de las Águilas.

Ante esto, Martín manifiesta que Peláez se equivocó rotundamente, ya que menospreció a los jugadores de su plantel. "No debió decir eso, estuvo mal. Es como decir que los jugadores que tienen no lo llenan".

Más allá del comentario desafortunado, "se agradece que se estén fijando en uno, el archirrival", agregó el atacante. Cuando se le preguntó si en algún momento le hubiera gustado jugar en América, dijo: "No pienso hacer ningún cambio, estoy feliz donde estoy, sé que puedo darle muchas alegrías al equipo. Tengo mucho futuro por delante... Gracias, pero no".

Finalmente, Henry Martín dijo que en el plantel de las Águilas, tienen muy claro que ya no habrá charlas amistosas ni antes ni después del juego, como ocurrió en ediciones pasadas, donde se vio a jugadores de ambos equipos compartiendo alegremente, lo que fue un duro golpe para los aficionados: "Se habló en el vestidor y se dijo que no se vuelva a hacer. Ahora no va a hacer igual... Eso fue un error, porque muchos aficionados salieron dolidos, además perdimos. Que ni ellos ni nosotros lo intentemos de nueva cuenta".

Henry Martín espera estar presente en la próxima convocatoria de la Selección Nacional Mexicana, que jugará partidos en Europa contra Costa Rica y Gales, pero esto no dependerá de lo que haga en el Clásico: "Me siento bien, muy feliz de haber sido parte de las dos últimas convocatorias. Si me llaman no será por lo que haga en este juego, 'El Tata' (Gerardo Martino) analiza todos los partidos, sabe muy bien a quién llamar".

Las críticas que han surgido por su desempeño no le interesan: "En la cancha no me fijo en lo que dicen, o qué dirán; trabajo para mí y para mi equipo. Las oportunidades que tenga las trato de anotar, trato de ser contundente. Tengo cuatro goles, me han quitado dos, pero así es esto, así es el futbol".