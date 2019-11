Peláez ratifica a Tena como DT de Chivas

Este mediodía en Guadalajara, Amaury Vergara presentó oficialmente a Ricardo Peláez como nuevo Director Deportivo de las Chivas.

Tras darle la bienvenida a Peláez, el nuevo directivo rojiblanco confirmó que Luis Fernando Tena seguirá al frente del equipo.

Salir de zona de descenso y ser campeones, los objetivos

Chivas ha escalado peldaños en la tabla de cociente, sin embargo, ya no será el tema para hablar. Para el nuevo director deportivo, el Rebaño peleará por el campeonato y no existirá el tema del descenso.

En su presentación oficial con el Guadalajara, Ricardo Peláez no se guardó nada y fue claro en mandarle un mensaje a la afición, enfatizando en la labor de regresar a los rojiblancos al protagonismo.