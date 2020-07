Peláez reprocha a quien no cumpla protocolo de sanidad

Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, aseguró que todos los involucrados en el regreso del futbol en México tienen la responsabilidad de seguir las normas de sanidad como ejemplos para la sociedad.

Todo esto, luego de que Miguel Herrera, entrenador del América y excompañero de trabajo de Peláez en el Nido y Selección Nacional, ha levantado los debates sobre si debe o no portar el cubrebocas durante los duelos de la Copa por México.

Los protocolos de higiene que se aplicaron para el certamen amistoso y, posteriormente, en la Liga MX, son un reflejo de las medidas que debe tomar la sociedad dentro de la "nueva normalidad" durante la pandemia de Covid-19.

"Los que no han obedecido debe ser un tema de sanciones", remató Peláez.

"Todos en el deporte, al ser un trabajo público, estamos exhibidos ante los medios, críticos y la gente, entonces tenemos que ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. Tenemos una triple responsabilidad, con en el trabajo, en social y para ayudar", dijo el directivo rojiblanco vía telefónica a EL UNIVERSAL Deportes.

El protocolo del torneo lo indica pero no conlleva una sanción si se decide no usarlo.

"Por fortuna, nosotros estamos preventivos bajo este protocolo, antes de que empiece la liga", cerró Peláez.