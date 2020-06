Peláez y De la Torre, ¿involucrados en compra a sobreprecio de jugadores de Cruz Azul?

Guillermo Álvarez, presidente del club Cruz Azul, habría "inflado" el precio de algunos futbolistas comprados para el club en la época de Ricardo Peláez como director deportivo de la Máquina y en la del actual, Eduardo "Yayo" de la Torre.

Como se puede leer en la columna Espectro de Javier Tejado, colaborador de EL UNIVERSAL, las investigaciones en contra de la Cooperativa La Cruz Azul han seguido avanzando, tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Dentro de las declaraciones Alfredo Álvarez, en su calidad de director comercial y luego director de planeación, detalló la mecánica de desvío de recursos que se hacían en la cooperativa como: Los pagos a empresas que cobraban servicios que no prestaban, aportaciones a fideicomisos del patrimonio de la cooperativa, compra-venta de jugadores a sobreprecio; y, la que más llamó la atención de los investigadores, pagos excesivos de servicios profesionales a despachos externos por la atención de asuntos legales que no prestaron o que sí prestaron, pero no defendían los intereses de la cooperativa, sino los de Billy.

En el tema de la compra-venta de jugadores a sobreprecio, todo se habría realizado en la época de Eduardo de la Torre y Ricardo Peláez, respectivamente durante su gestión como director deportivo del cuadro celeste.

Entre los movimientos que se mencionan en el expediente se habrían pagado sobreprecios por los jugadores Orbelín Pineda proveniente del Guadalajara, por el uruguayo Jonathan Rodríguez, quien llegó de Santos Laguna, además de Misael Domínguez, canterano de los Rayados de Monterrey.