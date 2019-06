Pelean Guevara y Jahir Ocampo por selección de clavadistas para Juegos Panamericanos

En un intento por someter la voz de los atletas que en redes sociales han denunciado injusticias en la conformación de la selección mexicana de clavados, la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara, escribió un mensaje en una de sus cuentas de Twitter que evidencian su desconocimiento sobre la supuesta evaluación que hizo la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Guevara o quien lleva esa cuenta de la ex velocista arremetió contra Jahir Ocampo.

"Muy estimado Teniente [Jahir Ocampo], tengo información que usted y otros clavadistas más, en acuerdo de sus entrenadores a lado de la FMNA acudieron a un selectivo el cual su resultado no favorable, no me corresponde hacer análisis de un segundo lugar muy claro! Por ello se denomina SELECTIVO", se puede leer en la cuenta @AnaGGuevara.

Sin embargo lo que señala la propia directora de Conade es falso porque en principio la Federación Mexicana de Natación no es FMNA si no FMN y el organismo rector de la natación en el país no realizó un selectivo, fue un Control Interno.

La competencia bautizada como Control Interno de Primera Fuerza y que se realizó extrañamente a la semana pasada a puerta cerrada, respaldado por la propia Conade, serviría como un elemento de evaluación y no determinante.

Si bien Ocampo y Rommel Pacheco fueron superados en el Control Interno por Yahel Castillo y Juan Celaya en sincronizados 3m, los resultados internacionales de la primera pareja sobresalen a los de la segunda.

Pacheco y Rommel obtuvieron mejores calificaciones en individual y sin embargo la Federación Mexicana optó por llevar a los Juegos Panamericanos a Castillo y Celaya.

Para los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Lima, cada país solo puede inscribir a cuatro hombres y cuatro mujeres, por lo que es increíble que la FMN haya decidido dejar de lado a los dos hombres que en trampolín tuvieron mejores actuaciones individuales en el Control y mejores resultados internacionales como pareja.

Ocampo le contestó a Guevara:

"Hola Ana, te comparto un análisis de todas las pruebas que está circulando. "Control técnico" - evaluación de resultados, trayectoria y otros aspectos. En lo que comentas solo es de 1 prueba. En otras pruebas dan prioridad a lo individual. Nada contra nadie, solo claridad", haciendo alusión que no existió un criterio.

Los clavados son un deporte de apreciación pero en 2019 queda claro que la única apreciación que tiene la Federación Mexicana de Natación es con sus "atletas consentidos".