¿Peligra el futuro de Javier Hernández en el Galaxy?

El Galaxy de Los Ángeles pasa por un mal momento, en el cual es último de la Conferencia del Oeste de la MLS y se ha complicado su boleto a los Playoffs, aunque pasen ocho clubes de 12.

El club ya despidió al entrenador Guillermo Barros Schelotto, pero la afición todavía critica a quien llegó para ser figura y, por lo pronto, ha sido la gran decepción en todo el futbol estadounidense: Javier Hernández.

"Javier ['Chicharito'], en este año, con todos los contratiempos, no fue posible conectarlo en su máximo nivel. Fue un año desafiante. Estamos en una situación que debemos ir hacia adelante. No estamos aquí para culpar jugadores en el aspecto individual, este es un momento para asumir responsabilidades", lo respaldó Dennis te Kloese, gerente general del Galaxy.

El tapatío suma 10 partidos con la organización californiana y sólo ha metido un gol; anota cada 346 minutos con la casaca blanca, que lo firmó a principios de 2020. Entre lesiones y baja de nivel, Hernández ha causado una mala impresión en Los Ángeles.

"Sería muy poco correcto y en un mal momento del club tirando culpas y apuntando que alguien tiene que ver en lo que haya pasado, cuando sean negativos hay que ser responsables, hay que tomar responsabilidad y autonomía en las decisiones, seguir adelante, en un mal momento todos tenemos culpabilidad", añadió te Kloese, en teleconferencia.

Horas antes de la separación del entrenador argentino, el directivo descartó la opción de que "El Chicharito" dejaría al club por el Guadalajara, donde el mexicano se formó como futbolista. En la atención a medios de comunicación esta misma tarde, no lo confirmó para el 2021.

"Claro, primeramente, el mensaje a la afición es que tenemos por seguro que Javier se los va a dar y recuperar la confianza con base en su esfuerzo, calidad, en tantos años –no hay que olvidar– lo que ha logrado en diferentes clubes y en la Selección".