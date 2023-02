Peligra el invicto de Atlas al recibir la visita de Rayados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Se fue la tercera parte del Torneo Clausura 2023 y el flujo de la justa comienza a decantar a los mejores equipos en la cima, a la vez que los más débiles se rezagan partido a partido. En el inicio de la fecha 6 los Rojinegros de Atlas alojan a los peligrosos Rayados de Monterrey quienes apuntan a lo más alto de la Liga MX.

Después de un empate agónico logrado la jornada anterior en el campus de Ciudad Universitaria La Academia se presenta como el noveno mejor equipo del balompié azteca con 7 puntos lo que parecería ser positivo para los Niños Catedráticos, pero varias distracciones les han puesto en una complicada posición ya que, aunque siguen invictos el entrenador Benjamín Mora lleva cuatro igualadas consecutivas de cinco juegos desde que tomó las riendas del equipo.

Con lo que se encuentran entre las defensas menos eficientes pues han aceptado anotaciones, 8 en total, de equipos que no se ostentan entre los ataques más poderosos del futbol mexicano como Pumas o Querétaro lo que enciende a las alarmas en la madriguera de los Zorros.

En contraste, a pesar de que Rayados comenzó con una derrota 0-1 ante Chivas, el cuadro regiomontano acumula cuatro triunfos al hilo, en lo que ha conseguido clavar por lo menos dos goles en cada uno (lo que les pone como una de las mejores ofensivas del torneo con 10 dianas en su cuenta por solamente 6 en contra), metiéndose en la disputa por la cima de la clasificación como sublíder (debajo de Pachuca por diferencia de goles) con 12 unidades.

Además, La Pandilla no conoce la derrota cuando sale de gira en la presente campaña pues, con victorias sobre Cruz Azul en la fecha 2 y Toluca la semana pasada, la tripulación de Víctor Manuel Vucetich es el mejor visitante del certamen. Sin embargo, tienen una espina clavada cuando juegan en la cancha rojinegra puesto que no les vencen desde el Guardianes 2021 cuando con doblete de Rogelio Funes Mori los de la Sultana del Norte se impusieron 0-2.

Por tanto, este jueves en punto de las 21:05 horas Monterrey tiene la obligación de volver a sacar tres puntos del Estadio Jalisco si es que no quiere que Pachuca y Tigres se le adelanten en la carrera por el super liderato.