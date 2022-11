Peloteros nacidos en México que han sido campeones en MLB

A-AA+

José Urquidy se sumó este sábado a un lista histórica para el beisbol mexicano, el pelotero mazatleco conquistó con los Astros de Houston el título de la MLB ante los Philadelphia Phillies.

El mexicano mantuvo su racha y lució fuerte en las tres entradas en las que tuvo actividad como relevista en el Juego 3.

El derecho, quien tuvo una destacada labor anotó su nombre a figuras como Fernando Valenzuela, Horacio Piña y Julio Urías, como jugador nacido en México en tocar la gloria en el mejor beisbol del mundo.



Horacio Piña - Oakland Athletics en 1973

El relevista mexicano participó en dos encuentros en la serie entre Oakland Athletics y New York Mets, en los que tuvo la oportunidad de lanzar en tres entradas.

Enrique Romo - Pittsburgh Pirates en 1979

El nacido en Santa Rosalía, Baja California Sur jugó en las Grandes Ligas con los Mariners de Seattle y Pittsburgh Pirates, equipo con el que conquistó el campeonato participando en la Clásico de Otoño en 4.2 capítulos.

Fernando Valenzuela - Ángeles Dodgers en 1981

Fernando Valenzuela fue el encargado de iniciar el Juego 3 del Clásico de Otoño ante los New York Yankees, en el que trabajó nueve entradas y ponchó a seis rivales.

Aurelio López - Detroit Tigers en 1984

El lanzador mexicano subió en dos ocasiones al montículo, sumando tres entradas de labor y recetado cuatro ponches, además de ser el pitcher ganador en el Juego 5 ante San Diego Padres.

Jorge Orta - Kansas City Royals en 1985

Fue el primer pelotero nacido en México que levantó el título y no era pitcher, el infielder jugó en tres encuentros. Sumando las misma ocasiones en la caja de bateo, dando un imparable.

Erubiel Durazo - Arizona Diamondbacks en 2001

El pelotero mexicano que jugaba como infielder y era utilizado como bateador designado, sumó un total de 11 turnos al bat en cuatro juegos, sumando cuatro imparables y produciendo una carrera.

Benjamín Gil - Los Angeles Angels of Anaheim en 2002

El mexicano sumó cinco apariciones en el plato, en las que conectó cuatro hits y una carrera anotada.

Alfredo Aceves - New York Yankees en 2009

El relevista únicamente tuvo una aparición, trabajando un par de entradas permitiendo un hit y dando un ponche.

Jaime García - St Louis Cardinals en 2011

Jaime García era una de las piezas más importantes de su equipo y en el Clásico de Otoño alcanzó dos aperturas, la primera con siete carreras trabajadas y sin permitir carreras.

La segunda en el Juego 6 en la únicamente lanzó tres innings, en la que ponchó a tres rivales.

Fernando Salas - St. Louis Cardinals en 2011

El relevista tuvo cuatro apariciones en el Clásico de Otoño, en esa labor permitió siete hits, cinco anotaciones y acumuló cuatro ponches.

Julio Urías - Los Angeles Dodgers en 2020

El zurdo tuvo dos apariciones cumpliendo con labores de abridor y relevista, en la primera lanzando 4.2 entradas con nueve ponches y en su segunda aparición con cuatro ponches más en 2.1 entradas del Juego 6.

Víctor González - Los Angeles Dodgers en 2020.

Víctor González sumó cuatro apariciones como relevo acumulando 3.2 entradas de trabajo.