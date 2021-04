"Pensaba que lo de la Superliga era una broma", dice Ancelotti

LONDRES (EFE).- Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, aseguró que se tomó el anuncio de la Superliga como si fuera una broma y dijo que es imposible que ese proyecto salga adelante.



"¿Mi primera reacción? Dije que estaban de broma, que tenía que ser un chiste", apuntó el italiano en rueda de prensa antes del partido de este viernes contra el Arsenal.

"Es una broma porque hace unas semanas me preguntaron en televisión sobre esto y dije que no podía pasar porque era imposible. La cultura europea del deporte es diferente a la americana, no porque ellos estén equivocados y nosotros no, es que la gente y la cultura son diferentes", añadió Ancelotti.

"En América se entiende el deporte más como un entretenimiento, pero en Europa vivimos con la pasión del resultado. Ahora el fútbol es deporte y negocio, pero hay que tener en cuenta ambas cosas", dijo.

Ancelotti aseguró que los doce equipos fundadores estaban equivocados porque "no tomaron en cuenta la opinión de los jugadores, los entrenadores y los aficionados".