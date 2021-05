"Pensé que había muerto", dijo la pareja de Raúl Jiménez

Cuando Raúl Jiménez cayó inconsciente, tras el impacto de cabezas que sufrió con David Luiz, defensor del Arsenal, todos pensaron lo peor, pero hubo alguien que vivió verdaderos momentos de terror.

Daniela Basso, pareja del atacante mexicano de los Wolves, pensó lo peor. Que siguiera vivo era una incógnita para ella y así fue como vivió los 45 minutos más largos de su vida.

"Desgraciadamente, lo primero que pensé fue que se murió. En pantalla nunca lo vi reaccionar. Normalmente, cuando los jugadores se caen y se lastiman, ves reacción. Ahí es cuando sabes si están fingiendo o no. Pero no vi nada. No pude ver nada. No pude ver sus ojos. Era una de las sensaciones más feas en la vida", contó en entrevista para "The New York Times".

Basso intentó contactar a toda la gente de los Wolves que le fuera posible, pero nadie tenía respuesta a sus cuestionamientos. Fue hasta 45 minutos después cuando supo que el ex del América se encontraba con vida.

"Pasaron 45 minutos hasta que supe que estaba vivo. No sabía si estaba bien, o si estaría bien, solo vivo. Imagínese, 45 minutos en los que tuve que tratar de mantener la calma y decirme que todo saldría bien. De ver al accidente, hasta yo supe que el estaba vivo —no bien, vivo— pasaron 45 minutos", dijo.

El Wolverhampton le mandó un taxi que la llevó a Londres con Arya (su hija). El viaje duró casi tres horas y supo que era algo grave cuando le pidieron que se trasladara a Londres.

Raúl Jiménez ya entrena con su equipo, pero sigue sin volver a la actividad en competencia.