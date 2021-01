Pep Guardiola hace una sugerencia a las ligas top del mundo

A Pep Guardiola se le ha ocurrido una idea que puede ayudar a las ligas más importantes del mundo en aumentar su competitividad: reducir la cantidad de clubes.

El técnico del Manchester City sugirió realizar un cambio "fuerte", pero sin perjudicar a las divisiones inferiores.

"Que sea por calidad no la cantidad", comentó el español ante la prensa británica.

"Para hacer una superliga increíble, tienes que hacer una súper Premier League. Para eso, hay que reducir la cantidad de los equipos. No podemos matar a las divisiones inferiores ni a la propia Premier League. Desde mi punto de vista, eso es muy importante", respondió Pep, al ser cuestionado por la trascendida Superliga europea.

Al tener menos clubes, también reduciría los partidos por temporada, para darle más espacio a las competiciones europeas, en específico la Champions League, en la cual se miden los mejores equipos del continente.

Guardiola añadió que no tenía opinión sobre las propuestas de la Superliga pero agregó: "No se trata de cuáles son los beneficios [financieros] lo que es importante, sino el sentimiento que genera una liga en cualquier país. Lo que deberíamos hacer que cada competencia de Europa sea más fuerte de lo que es ahora, si eso significa menos equipos".

De acuerdo a The Times, la Superliga quiere que seis clubes ingleses formen parte de los fundadores permanentes, con una supuesta propuesta de 424 millones de dólares para unirse.