Pérez gana en Arabia Saudí tras resistir carga de Verstappen (FOTOGALERÍA)

Sergio Pérez se llevó el domingo la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudí tras resistir la carga de Max Verstappen — de la 15ta plaza al segundo — y lideró un 1-2 de Red Bull en una temporada que se perfila de dominio desigual por parte de los vigentes campeones de la Fórmula Uno.

Y apenas van dos carreras.

"Buen trabajo muchachos, es un resultado excelente para el equipo", dijo Pérez, quien superó por cinco segundo a Verstappen.

Pérez celebró su quinta victoria en la Fórmula Uno, la primera del mexicano desde Mónaco el año pasado.

Verstappen está a la caza de un tercer título seguido y no se inmuta si todo acaba en una pulseada directa con Pérez.

"El mejor acabará primero", dijo el neerlandés.

Pérez siente que aún no alcanza su mejor nivel.

"No creo que haya sido mi mejor fin de semana con el equipo, Melbourne podrá ser mejor", dijo Pérez, con la vista puesta en la próxima carrera en Australia el 2 de abril.

Verstappen cronometró la vuelta más rápida en el último giro de la carrera en el circuito callejero de de Yeda y se apoderó del punto de bonificación que le permitió seguir como líder del campeonato de pilotos. Verstappen suma 44 puntos y Pérez 43.

Después de un reinicio por el ingreso del coche de seguridad, Verstappen repentinamente se encontró 5,5 segundos detrás de Pérez con 25 de las 50 vueltas por completar.

Pérez, quien largó desde la pole, protagonizó un duelo de vueltas más rápidas con Verstappen. El neerlandés quedó muy atrás al comienzo debido a un fallo mecánico en la clasificación.

"Resultó ser más difícil de lo que esperaba", dijo Pérez. "El equipo hizo un trabajo fantástico. Lidiamos con muchos problemas mecánicos y supieron estar atentos. No sacamos el pie del acelerador. Y lo más importante es que tenemos el mejor auto".

Pero nada puede con los Red Bulls y un sentimiento de desesperación empieza a cundir entre sus rivales.

Fernando Alonso finalizó tercero por segunda carrera consecutiva para el que hubiera sido el podio número 100 de su carrera en la F1. Pero el español recibió posteriormente una penalización de 10 segundos por no haber cumplido correcta un castigo previo y quedó cuarto.

Pese a que vive un resurgimiento con Aston Martin, su nuevo equipo, Alonso reconoció que tiene escasa oportunidad de derrotar a Red Bull.

Verstappen ganó una cifra récord de 15 carreras la pasada temporada para atrapar su segundo título seguido, y Pérez añadió otros triunfos para un gran total de 17 en 23 válidas, con lo que Red Bull conquistó fácilmente el título de constructores.

No han dado muestras de flaquear.

George Russell, quien subió al podio tras la penalización a Alonso el domingo, pronosticó en el inicio de la temporada que Red Bull ganará todas las carreras esta temporada.

"Me he divertido y el auto dejó buenas sensaciones", señaló Russell sobre su Mercedes y tras el décimo podio de su carrera. "Me pareció severo lo de Fernando. Pero feliz de llevarme un trofeo".

Lewis Hamilton, con el otro Mercedes, quedó quinto tres días después que el siete veces campeón de la F1 necesitaba de debacles de otros tres equipos rivales para aspirar al triunfo.

"No estamos donde queremos estar, pero vamos a llegar", dijo Hamilton a través de la radio del equipo.

Ferrari tuvo otra carrera para el olvido. Carlos Sainz Jr. quedó quinto por delante de su compañero Charles Leclerc. El consuelo para Leclerc fue haber podido terminar la carrera tras su abandono en Bahréin, pero se expresó exasperado.

"Estar tan atrás es realmente (frase obscena), ya no sé qué hacer no sé qué hacer", se quejó Leclerc.

Los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly quedaron octavo y noveno con Alpine. Kevin Magnussen (Haas) entró décimo.