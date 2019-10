Perfil | Ezequiel Esperón exfutbolista del Atlante que murió

Una caída desde un sexto piso le quitó la vida al futbolista Ezequiel Esperón, quien se mantenía sin un equipo y por eso se encontraba en Buenos Aires.

Su debut como profesional fue en el 2016 en la liga de Brasil, con el Gremio. Sin embargo, sus primeros roces en el futbol fueron con Vélez Sarsfield, pero a los 14 años quedó libre. Pero Huracán le abrió las puertas para continuar en busca del sueño de llegar al futbol profesional, aunque ahí no corrió con mucha suerte. All Boys fue su destino y ahí se quedó hasta los 17 años.

Brasil fue su siguiente destino para probar suerte en el futbol. Un año poco productivo en el Inter de Porto Alegre hizo que viajara al Gremio, y sin poder mantenerse en el primer equipo, decidió trasladarse a Cancún para probar suerte con el Atlante.

Fue en el Ascenso MX donde tuvo más participación. Jugó 37 ocasiones con los Potros y marcó en una ocasión. Su continuidad con el club no pudo proceder por lo que el mediocampista se encontraba en busca de un nuevo destino.