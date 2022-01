Perfil: Donovan Carrillo, el patinador mexicano que estará en JO de Invierno

Falta poco para los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Beijing y México tendrá participación y uno de los representantes en los que existe mayor esperanza de medalla es el patinador Donovan Carrillo, quien además será el abanderado de la delegación nacional en la justa.

Donovan Carrillo comenzó en el patinaje desde los 4 años. Presume de ser el actual campeón nacional y será el segundo mexicano en competir en esta categoría en unos Juegos Olímpicos de Invierno después de Ricardo Olavarrieta, quien compitió en Calgary 1988 y Albertville 1992.

El jalisciense presentará dos programas durante la competencia de patinaje artístico. El programa corto, el cual se realizará el 7 de febrero a las 19:30 horas, tiempo de México y su rutina será presentada a ritmo del mexicano Carlos Santana.

Mientras que su programa libre será el 9 de febrero, también a las 19:30 horas. La música que lo acompañará será de Carlos Rivera y Daniel Boaventura con la canción" Perhaps, perhaps, perhaps"; "Sway", de Dean Martin y "María", de Ricky Martín.